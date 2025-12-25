Гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге предоставляется системно и постепенно охватывает новые домохозяйства.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге стала доступна в рамках нового городского проекта, который организует волонтерский центр «Свободные вместе», сообщает Politeka.

Программа ориентирована на переселенцев и жителей общества, которые находятся в сложных жизненных условиях и нуждаются в базовых продуктах питания.

По словам организаторов, в первую очередь помощь получают те, кто раньше не пользовался подобными услугами или обращался до августа 2025 года. Такой подход обеспечивает равномерное распределение ресурсов среди семей с острейшей потребностью.

Ежедневно пункт выдачи обслуживает до 150 домохозяйств. Установленный предел позволяет избегать очередей, сократить время ожидания и поддерживать упорядоченный процесс.

Получить набор можно только лично зарегистрированным заявителям. Передача пакета третьим лицам запрещена, что снижает риск злоупотреблений и гарантирует прозрачность работы центра.

Продуктовые комплекты включают в себя базовые продукты на определенный период. Волонтеры отмечают, что запасов достаточно, однако просят соблюдать правила распределения.

Пункт работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00. В рабочие часы работает телефонная линия для предварительных консультаций и записи. В выходные прием не производится.

При поддержке международной организации Global Empowerment Mission уже передан 221 продуктовый пакет для 190 семей. Центр подчеркивает, что гуманитарная помощь ВПО в Кривом Роге предоставляется системно и постепенно охватывает новые домохозяйства.

Жители города могут обращаться в волонтерскую ячейку в рабочие дни, чтобы получить поддержку и узнать о других доступных возможностях. Для удобства рекомендуется предварительно уточнять наличие наборов и часы приема.

