Подорожание продуктов в Днепре, прежде всего, связано с сезонными колебаниями.

Подорожание продуктов в Днепре за последний месяц оказало большое влияние на средние расходы горожан, сообщает Politeka.

Наибольшие изменения наблюдаются в молочной продукции , овощах и крупах, что отражает тенденции рынка перед новогодними праздниками .

Сметана "Президент" 15% (350 г) подорожала до средней цены 56,79 грн. В Metro продукт стоит 56,68, Novus предлагает 58,99, а Auchan – 54,70. В ноябре средняя стоимость составила 51,64. Таким образом за месяц наблюдается повышение на 7,33. Индекс потребительских цен свидетельствует о стабильном росте стоимости молочных товаров в течение декабря.

Среди овощей особенно выделяется желтый болгарский перец. Средняя цена килограмма сейчас составляет 247,63 грн. В Megamarket продукт стоит 332,10, Novus – 189,00, Metro – 244,40, Auchan – 225,00. По сравнению с ноябрем среднее подорожание составило 60,83. Такие колебания объясняют сезонностью, сменой поставщиков и логистическими издержками.

Крупы демонстрируют меньший рост. Рис длинный 1 кг продают у Novus за 78,99 грн, Auchan – 61,80, Megamarket – 53,50, Metro – 48,90. Средняя стоимость выросла с 57,43 в ноябре до 60,80 в декабре, что составляет прирост 0,05. Это отражает стабильный спрос и контролируемые поставки.

Аналитики отмечают, что подорожание продуктов в Днепре, прежде всего, связано с сезонными колебаниями, изменением логистических расходов и спросом на праздничные товары. Наибольшее влияние ощутили овощи и молочные изделия, входящие в ежедневный рацион большинства домохозяйств.

Потребителям советуют сравнивать расценки в разных сетях и планировать покупки заранее. Также следует следить за акционными предложениями, чтобы минимизировать влияние повышения стоимости бюджета.

Таким образом рост цен в Днепре продолжает формировать новые тенденции на продуктовом рынке, заставляя жителей адаптироваться к изменениям экономической среды и внимательно отслеживать динамику основных категорий товаров.

