Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области продолжает поступать в рамках зимней программы, организованной благотворительными фондами совместно с местными органами власти, сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на внутренне перемещенные лица и жители, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны и нуждаются в поддержке в отопительный период.

По данным "Каритас Донецк", помощь получают жители временных поселений, а также люди, которые не могут самостоятельно подготовить жилье к зимним холодам. Особое внимание уделяется семьям без стабильного дохода, малообеспеченным домохозяйствам и пожилым людям.

В категории получателей входят люди с инвалидностью, граждане с хроническими заболеваниями, женщины из уязвимых групп, а также семьи с маленькими детьми и многодетные семьи. Программа предусматривает различные виды помощи: наиболее распространенные топливные брикеты для обогрева помещений и финансовые гранты для частичного покрытия коммунальных платежей.

Распределение ресурсов уже происходит в Синельниковском и Никопольском районах. В Славянском обществе предоставляют топливо для обогрева, а в селах Заря и Пригородное жители получают денежные выплаты для оплаты коммунальных счетов. Украинцы из Покровского и Марганецкого районов получат необходимые материалы для поддержания тепла в домах.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области направлена ​​на уменьшение нагрузки на наиболее уязвимые группы населения и обеспечение минимальных условий для комфортной жизни во время зимнего периода.

Организаторы сообщают, что программа будет продолжаться до завершения холодов, а объемы поддержки будут корректироваться в соответствии с потребностями каждого общества. Жителям советуют следить за официальными сообщениями, чтобы своевременно получить поддержку.

