Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области стало доступно благодаря специальному фонду, который формируют местные советы и уполномоченные органы, сообщает Politeka.

Программа позволяет переселенцам получить временное жилье на срок до одного года с возможностью продления, если нет возможности снять собственное жилье.

Минимальная площадь установлена ​​на уровне шести квадратных метров на человека. Решение о предоставлении дома принимается по балльной системе оценки, учитывающей социальные обстоятельства, количество членов семьи и уровень уязвимости заявителя.

Приоритет имеют многодетные, семьи с детьми, беременные женщины, люди с инвалидностью, пенсионеры и переселенцы, чей дом разрушен или потерял пригодность из-за боевых действий. Такое регламентирование помогает эффективно распределять ресурсы среди наиболее нуждающихся.

Для оформления бесплатного дома заявители обращаются в центры предоставления административных услуг, исполнительных органов общин или районных администраций. После проверки документов открывают индивидуальное дело и присваивают уникальный номер для дальнейшего контроля.

Список необходимых документов включает копии паспортов, справку ВПЛ, подтверждение гражданства, идентификационный код, документы о родственных связях и материалы, подтверждающие приоритетное право. В случае повреждения или уничтожения жилища факт удостоверяется заявлениями членов семьи.

Отказ возможен при неполном пакете документов или предоставлении недостоверных данных. Переселенцы имеют право обжаловать решение суда.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области обеспечивает стабильность и базовые условия для жизни, позволяя семьям адаптироваться в новых условиях и ощутить социальную поддержку со стороны государства.

