Гуманитарная помощь в Кривом Роге продолжает оказываться в рамках городского проекта, реализуемого волонтерским центром «Свободные вместе», сообщает Politeka.

Программа ориентирована на внутренне перемещенных людей и жителей общины, которые в силу сложных обстоятельств требуют продуктов первой необходимости. Поддержка направлена ​​на обеспечение базовых нужд семей без стабильных источников дохода.

Организаторы отмечают, что в первую очередь заявки рассматривают от лиц, ранее не получавших наборы или обращавшихся еще до августа 2025 года. Такой принцип позволяет более справедливо распределять ресурсы между находящимися в самом сложном положении.

Ежедневно пункт выдачи принимает до 150 домохозяйств. Лимит помогает избежать скоплений, сокращает время ожидания и обеспечивает четкую организацию процесса. Продукты выдают исключительно зарегистрированным заявителям лично, передача третьим лицам не допускается.

Наборы состоят из основных продуктов, рассчитанных на определенный период. Волонтеры сообщают, что запасы сейчас стабильны, однако просят соблюдать правила получения. Центр работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00, в настоящее время доступны телефонные консультации. В выходные дни приём не проводят.

При поддержке международной организации Global Empowerment Mission уже передали 221 продуктовый пакет для 190 семей. Гуманитарная помощь в Кривом Роге предоставляется на постоянной основе, что позволяет постепенно охватывать новые семьи.

Жителям рекомендуют обращаться в волонтерский центр в рабочие дни и заранее уточнять наличие наборов и актуальный график, чтобы своевременно получить поддержку.

