АО "ДТЭК Днепровские электросети" объявило о дополнительных графиках отключения света в области на субботу, 27 декабря 2025 года.

В связи с профилактическими работами в электросетях в Днепропетровской области 27 декабря 2025 года будут действовать специальные графики отключения света, пишет Politeka.

Такие обесточения будут действовать дополнительно к стабилизационным графикам отключения света.

В частности, по данным ДТЭК, 27 декабря в Днепропетровской области ограничения коснутся населенных пунктов Магдалиновской поселковой территориальной общины:

Магдалиновка (ул. Береговая, Строителей, Вишневая, Защитников Украины, Историческая, Кооперативная, Космонавтов, Левобережная, Медовая, Набережная, Полевая, Редакционная, Рабочая, Солнечная, Спортивная, Степная, Центральная, пер. Дорожный, Каштановый, Кооперативный, Набережный) – с 8:30 до 16:30;

Магдалиновка (Левобережная, Марьевская, Набережная, Осенняя, Садовая, пер. Энергетиков) – с 8:00 до 14:00;

Евдокиевка (Шевченковская, Нахимова) – с 8:00 до 14:00.

Также дополнительные графики отключения света в Днепропетровской области 27 декабря, как пишет Politeka, будут действовать в пределах Новоалександровской сельской общины:

Волосское (Луговая, Солнечная, Центральная, Ясная, просп. 40-летия Победы – с 8:00 до 16:00; Новая, Упорная – с 8:00 до 14:00);

Новоалександровка (СТ "Дорожник"), Старые Кодаки (Веселая, Гоголя, Заречная, Короткая, Крайняя, Лазурная, Металлургов, Овражная, Рабочая, Центральная, Широкая, СТ "Крона", "Рудана") – с 8:00 до 18:00.

