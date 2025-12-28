Энергетики начали объявлять, какие графики отключения света планируются в Днепропетровской области на следующей неделе – с 29 декабря по 4 января 2026 года.

В Днепропетровской области в течение недели с 29 декабря по 4 января снова будут действовать локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

По данным ДТЭК, в понедельник, 29 декабря, графики отключения света в Днепропетровской области коснутся следующих населенных пунктов:

Новоалександровка (СТ "Дорожник"), Старые Кодаки (ул. Веселая, Гоголя, Заречная, Короткая, Крайняя, Лазурная, Металлургов, Овражная, Рабочая, Центральная, Широкая, СТ "Рудана", "Крона") – с 8:00 до 18:00;

Дачное (Вербова, Степная), Оженковка (Днепровская, Залужная, Центральная, пер. Короткий, Широкий), Домаха (Железнодорожная, Днепровская, пер. Лесной, Молодежный) – с 8:00 до 18:30;

Терновка (Героев Украины, Шахтерской Славы, Днепровская, Сергея Маркова, Сковороды, Спортивная), Павлоград (Станкостроителей, Волонтеров, Каденюка, Калиновая, Александровская, Промышленная, Школьная) – с 08:00 до 18:30

В поселке Магдалиновка будут обесточения в течение двух дней, 29 и 30 числа, с 8:30 до 16:30 для домов по ул. Береговая, Строителей, Вишневая, Защитников Украины, Историческая, Кооперативная, Космонавтов, Левобережная, Медовая, Набережная, Полевая, Редакционная, Рабочая, Солнечная, Спортивная, Степная, Центральная, пер. Дорожный, Каштановый, Кооперативный, Набережный, пишет Politeka.

О других графиках отключения света в области на период с 29 декабря по 4 января 2026 года ДТЭК объявит позже, следите за обновлениями на официальных страницах компании.

