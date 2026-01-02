Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області обумовлене економічними факторами.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області заплановане з січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни стосуватимуться оплати за розподіл газу, тобто доставки ресурсу від мереж до осель споживачів, тоді як ціна самого палива залишиться без змін, повідомляють у місцевих комунальних службах.

Оновлені тарифи вже надіслали до НКРЕКП для затвердження. Підвищення буде двоетапним: перший етап стартує з початку року, другий — після 1 квітня 2026-го.

За попередніми розрахунками, середня ставка по країні зросте приблизно на 76%. Для Дніпропетровської філії ГРМУ тариф підніметься майже на 190% і складе 3,66 грн за кубометр без ПДВ. У «Гадячгазі» ставка стартує з 3,16 гривень і після квітня зросте до 3,95. В інших регіонах підвищення буде меншим: Закарпаття — 2,48, Харків — від 0,65 до 0,78 грн за кубометр.

Вартість газу для населення залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр. Ця ціна діятиме протягом воєнного стану та щонайменше шість місяців після його завершення.

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області обумовлене економічними факторами та необхідністю підтримки стабільної роботи розподільних мереж. Жителям радять враховувати нові витрати при формуванні бюджету та уточнювати розрахунки у постачальників.

Для зручності громадян комунальні служби планують опублікувати детальні ціни та інструкції щодо сплати на офіційних сайтах. Мешканцям рекомендують уважно стежити за повідомленнями та заздалегідь планувати витрати, щоб уникнути неприємних сюрпризів у платіжках.

