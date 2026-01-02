Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области намечено с января 2026 года, сообщает Politeka.

Изменения будут касаться оплаты за распределение газа, то есть доставки ресурса от сетей в дома потребителей, тогда как цена самого топлива останется без изменений, сообщают в местных коммунальных службах.

Обновленные тарифы уже отправили в НКРЭКУ для утверждения. Повышение будет двухэтапным: первый этап стартует с начала года, второй после 1 апреля 2026-го.

По предварительным расчетам, средняя ставка по стране вырастет примерно на 76%. Для Днепропетровского филиала ГРМУ тариф поднимется почти на 190% и составит 3,66 грн. за кубометр без НДС. В Гадячгаге ставка стартует с 3,16 гривен и после апреля вырастет до 3,95. В других регионах повышение будет меньше: Закарпатье – 2,48, Харьков – от 0,65 до 0,78 грн за кубометр.

Стоимость газа для населения останется на уровне 7,96 грн. за кубометр. Эта цена будет действовать в течение военного положения и не менее шести месяцев после его завершения.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области обусловлено экономическими факторами и необходимостью поддержки стабильной работы распределительных сетей. Жителям советуют учитывать новые расходы при формировании бюджета и уточнять расчеты у поставщиков.

Для удобства граждан коммунальные службы планируют опубликовать подробные цены и инструкции по оплате на официальных сайтах. Жителям рекомендуют внимательно следить за сообщениями и заранее планировать расходы во избежание неприятных сюрпризов в платежках.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: кто и за что платит больше всего.

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Днепре: украинцам раскрыли, как пользоваться обновленной функцией.