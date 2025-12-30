В Днепропетровской области 31 декабря 2025 года и 2 января 2026 снова будут применять локальные графики отключения света.

АО "ДТЭК Днепровские электросети" предупреждает о новых графиках отключения света в области на 31 декабря и 2 января 2026 года, сообщает Politeka.

По данным энергетиков, в среду, 31 декабря 2025 года, графики отключения света, связанные с проведением профилактических работ в электрических сетях, в Днепропетровской области коснутся следующих населенных пунктов:

Терновка (для домов по ул. Героев Украины, Сергея Маркова) – с 8:00 до 18:00;

Межирич (ул. Соборная, Центральная, пер. Школьный, Бровченко и Черевика) – с 9:00 до 17:00;

Губиниха (Первомайская) – с 9:00 до 15:00;

с. Новое Губинской поселковой общины (Солнечная) – с 13:00 до 18:00.

На 01.01 о плановых обесточениях в регионе ДТЭК пока не сообщал, пишет Politeka. А вот в пятницу, 2 января, в Днепропетровской области снова будут действовать локальные графики отключения света.

В частности, в городе Каменское в пятницу с 8 до 12 часов без электроэнергии останутся жители домов по улице Звенигородская, а с 9 до 15 – Каневская, Покровская.

В пределах Новоалександровской сельской территориальной общины обесточение состоится с 8:00 до 18:00 в селе Братское по ул. Авиационная, Звездная, Калиновая, Каштановая, Космическая, Луговая, Орехова, Сурянская, Центральная, а на территории Губинской общины с 9:00 до 15:00 – с. Скотоватое (Степная, Шевченко).

