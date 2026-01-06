Дефіцит продуктів у Кривому Розі значний, проте він викликаний більшою мірою сезонним фактором, повідомляє Politeka.net.

Аналітики розкрили подробиці.

Фіксується суттєве підвищення цін на тепличні помідори. Основна причина подорожчання — дефіцит продуктів у Кривому Розі, який виник у зв’язку із завершенням сезону вирощування цієї продукції.

Після завершення основного періоду збирання врожаю томатів обсяги цієї продукції на українському ринку суттєво зменшилися, що спричинило скорочення пропозиції та зростання цін. Окрім сезонного фактора, на ринкову ситуацію впливають несприятливі погодні умови, а також підвищення витрат на вирощування, зокрема на енергоносії та обслуговування теплиць, що ускладнює стабільне постачання свіжих овочів.

У результаті споживачі змушені купувати помідори за вищими цінами як у роздрібних торговельних мережах, так і на продовольчих ринках. Для виробників це створює можливість збільшення виручки, водночас зберігається ризик скорочення попиту, адже частина покупців може обмежувати споживання через зростання вартості продукції.

Також спостерігається істотне подорожчання тепличних огірків, що пов’язано з дефіцитом продукції в окремих регіонах країни. Поєднання обмеженої пропозиції з постійним попитом з боку роздрібних торговельних мереж створює умови для подальшого зростання цін у цьому сегменті.

Фахівці пояснюють подорожчання насамперед скороченням пропозиції на внутрішньому ринку. Це пов’язано із завершенням основного сезону вирощування тепличних овочів, унаслідок чого обсяги продукції, доступної для реалізації, істотно зменшилися. За таких умов продавці змушені коригувати ціни в бік зростання, щоб компенсувати обмежені поставки.

