Дефицит продуктов в Кривом Роге значителен, однако он вызван в большей степени сезонным фактором, сообщает Politeka.net.

Аналитики раскрыли подробности.

Фиксируется значительное повышение цен на тепличные помидоры. Основная причина удорожания – дефицит продуктов в Кривом Роге, возникший в связи с завершением сезона выращивания этой продукции.

После завершения основного периода уборки урожая томатов объемы этой продукции на украинском рынке существенно уменьшились, что повлекло за собой сокращение предложения и рост цен. Кроме сезонного фактора, на рыночную ситуацию влияют неблагоприятные погодные условия, а также повышение затрат на выращивание, в частности, на энергоносители и обслуживание теплиц, что затрудняет стабильные поставки свежих овощей.

В результате потребители вынуждены покупать помидоры по более высоким ценам как в розничных торговых сетях, так и на продовольственных рынках. Для производителей это создает возможность увеличения выручки, при этом сохраняется риск сокращения спроса, ведь часть покупателей может ограничивать потребление из-за роста стоимости продукции.

Также наблюдается существенное удорожание тепличных огурцов, что связано с дефицитом продукции в отдельных регионах страны. Сочетание ограниченного предложения с постоянным спросом со стороны розничных торговых сетей создает условия дальнейшего роста цен в этом сегменте.

Специалисты объясняют подорожание, прежде всего, сокращением предложения на внутреннем рынке. Это связано с завершением основного сезона выращивания тепличных овощей, в результате чего объемы продукции, доступной для реализации существенно уменьшились. В таких условиях продавцы вынуждены корректировать цены в сторону роста, чтобы компенсировать ограниченные поставки.

