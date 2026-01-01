Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Кривому Розі надається регулярно, що дозволяє поступово охоплювати нові сім’ї та забезпечувати стабільну підтримку.

У Кривому Розі продовжується гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в межах міського проєкту, який реалізує волонтерський центр «Вільні разом», повідомляє Politeka.

Програма орієнтована на внутрішньо переміщених осіб та мешканців громади, що потребують базових продуктів через складні життєві обставини.

Організатори наголошують, що першочергово підтримують тих, хто раніше не отримував набори або звертався до серпня 2025 року. Такий підхід дозволяє рівномірно розподілити ресурси серед родин у найскладнішому становищі.

Щодня пункт видачі обслуговує до 150 домогосподарств. Ліміт допомагає уникати черг, скорочує час очікування та забезпечує чітку організацію процесу. Продукти передають лише зареєстрованим заявникам, а передача третім особам заборонена.

Набори включають основні харчі, розраховані на певний період. Волонтери зазначають, що запаси стабільні, але просять дотримуватися правил отримання. Центр працює з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 16:00, у цей час доступні консультації телефоном. У вихідні дні прийом не проводиться.

За підтримки міжнародної організації Global Empowerment Mission вже передано 221 продуктовий пакет для 190 родин. Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Кривому Розі надається регулярно, що дозволяє поступово охоплювати нові сім’ї та забезпечувати стабільну підтримку.

Мешканцям радять звертатися до центру у робочі дні, уточнювати наявність наборів та графік роботи, щоб вчасно отримати допомогу.

Нагадаємо, у Кривому Розі також можна отримати безкоштовне житло. Переселенці та їхні сім’ї можуть отримати квартиру або кімнату на строк до одного року з можливістю продовження, якщо немає можливості винайняти власне житло.

