Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кривом Роге предоставляется регулярно, что позволяет постепенно охватывать новые семьи и обеспечивать стабильную поддержку.

В Кривом Роге продолжается гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в рамках городского проекта, реализуемого волонтерским центром «Свободные вместе», сообщает Politeka.

Программа ориентирована на внутренне перемещенных лиц и жителей общины, нуждающихся в базовых продуктах из-за сложных жизненных обстоятельств.

Организаторы подчеркивают, что в первую очередь поддерживают тех, кто раньше не получал наборы или обращался до августа 2025 года. Такой подход позволяет равномерно распределить ресурсы среди семей в самом сложном положении.

Ежедневно пункт выдачи обслуживает до 150 домохозяйств. Лимит помогает избегать очередей, сокращает время ожидания и обеспечивает четкую организацию процесса. Продукты передают только зарегистрированным заявителям, а передача третьим лицам запрещена.

Наборы включают основные продукты, рассчитанные на определенный период. Волонтеры отмечают, что запасы стабильны, но просят соблюдать правила получения. Центр работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00, в настоящее время доступны телефонные консультации. В выходные дни прием не производится.

При поддержке международной организации Global Empowerment Mission уже передан 221 продуктовый пакет для 190 семей. Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кривом Роге предоставляется регулярно, что позволяет постепенно охватывать новые семьи и обеспечивать стабильную поддержку.

Жителям советуют обращаться в центр в рабочие дни, уточнять наличие наборов и график работы, чтобы получить помощь вовремя.

Напомним, в Кривом Роге также можно получить бесплатное жилье. Переселенцы и их семьи могут получить квартиру или комнату сроком до одного года с возможностью продления, если нет возможности снять собственное жилье.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кривом Роге: стало известно, какие товары оказались под угрозой.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге: как ее получить.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Кривом Роге: украинцы могут заработать от 25 тысяч, названы вакансии.