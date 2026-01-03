Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області обумовлене економічними факторами та потребою підтримки безперебійної роботи розподільних мереж.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області сталося 1 січня 2026 року, передає Politeka.

Зміни торкнуться розподілу газу – доставки ресурсу від мереж до осель, тоді як вартість самого палива залишиться без змін.

Оновлені ставки вже направили до НКРЕКП для затвердження. Підвищення буде двоетапним: перший крок стартує з початку року, другий – після 1 квітня.

За попередніми розрахунками, середня тарифна ставка по країні зросте приблизно на 76%. У Дніпропетровській філії ГРМУ тариф підвищиться майже на 190% і складе 3,66 грн за кубометр без ПДВ. Для порівняння, у «Гадячгазі» ціна стартує з 3,16 грн і після квітня досягне 3,95 грн. В інших областях зростання буде менш помітним: Закарпаття – 2,48 грн, Харків – від 0,65 до 0,78 за кубометр.

Ціна газу для населення залишиться на рівні 7,96 гривень за кубометр. Вона діятиме протягом воєнного стану та ще щонайменше шість місяців після його завершення.

Фахівці пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області обумовлене економічними факторами та потребою підтримки безперебійної роботи розподільних мереж. Жителям радять враховувати нові витрати при плануванні бюджету та звертатися до постачальників для уточнення нарахувань.

Комунальні служби пообіцяли опублікувати детальні тарифи та інструкції щодо оплати на офіційних сайтах. Мешканцям радять стежити за повідомленнями постачальників і формувати щомісячні витрати завчасно, щоб уникнути неприємних сюрпризів у платіжках.

