Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области произошло с 1 января 2026 года, передает Politeka.

Изменения коснутся распределения газа – доставки ресурса от сетей до домов, в то время как стоимость самого топлива останется без изменений.

Обновленные ставки уже направили в НКРЭКУ для утверждения. Повышение будет двухэтапным: первый шаг стартует с начала года, второй после 1 апреля.

По предварительным расчетам, средняя тарифная ставка по стране вырастет примерно на 76%. В Днепропетровском филиале ГРМУ тариф повысится почти на 190% и составит 3,66 грн. за кубометр без НДС. Для сравнения, в Гадячгаге цена стартует с 3,16 грн и после апреля достигнет 3,95 грн. В других областях рост будет менее заметным: Закарпатье – 2,48 грн., Харьков – от 0,65 до 0,78 за кубометр.

Цена газа для населения останется на уровне 7,96 гривны за кубометр. Она будет действовать в течение военного положения и не менее шести месяцев после его завершения.

Специалисты объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области обусловлено экономическими факторами и необходимостью поддержки бесперебойной работы распределительных сетей. Жителям советуют учитывать новые расходы при планировании бюджета и обращаться к поставщикам для уточнения начислений.

Коммунальные службы пообещали опубликовать подробные тарифы и инструкции по оплате на официальных сайтах. Жителям советуют следить за сообщениями поставщиков и формировать ежемесячные расходы раньше времени, чтобы избежать неприятных сюрпризов в платежках.

