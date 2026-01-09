Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області пов’язане з економічними факторами та потребою підтримувати стабільну роботу розподільчих мереж.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області запланували з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються послуги розподілу газу — доставки ресурсу до домівок споживачів. Ціна самого палива для населення залишиться без змін.

Проєкт оновлених ставок уже надіслали до НКРЕКП для розгляду. Перегляд відбуватиметься поетапно: перший етап стартує з початку року, другий — після 1 квітня.

За попередніми підрахунками, середній показник по країні зросте близько на 76%. Для Дніпропетровської філії ГРМУ тариф підніметься майже на 190% і досягне 3,66 гривні за кубометр без ПДВ. У «Гадячгазі» ставка стартує з 3,16 і сягне 3,95 після весняного етапу. В інших регіонах збільшення буде менш відчутним: Закарпаття — 2,48, Харківська область — від 0,65 до 0,78 гривні.

Водночас вартість газу для побутових споживачів залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр. Ця ціна діятиме протягом воєнного стану та щонайменше пів року після його завершення.

Експерти пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області пов’язане з економічними факторами та потребою підтримувати стабільну роботу розподільчих мереж. Мешканцям радять врахувати додаткові витрати під час планування сімейного бюджету.

Комунальні підприємства обіцяють оприлюднити детальні розрахунки й порядок оплати на офіційних ресурсах, а споживачам рекомендують регулярно перевіряти інформацію, щоб уникнути непорозумінь у платіжках.

Також місцева влада закликає громадян своєчасно сплачувати рахунки, аби зберегти безперебійну роботу інженерних систем.

