Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области связано с экономическими факторами и необходимостью поддерживать стабильную работу распределительных сетей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области запланировано с 1 января 2026 года, сообщает Politeka.

Изменения касаются услуги распределения газа - доставки ресурса в дома потребителей. Цена самого топлива для населения останется без изменений.

Проект обновленных ставок уже послан в НКРЭКУ для рассмотрения. Просмотр будет происходить поэтапно: первый этап стартует с начала года, второй после 1 апреля.

По предварительным подсчетам, средний показатель по стране вырастет около 76%. Для Днепропетровского филиала ГРМУ тариф поднимется почти на 190% и достигнет 3,66 гривны за кубометр без НДС. В Гадячгаге ставка стартует с 3,16 и достигнет 3,95 после весеннего этапа. В других регионах увеличение будет менее ощутимым: Закарпатье – 2,48, Харьковская область – от 0,65 до 0,78 гривны.

В то же время, стоимость газа для бытовых потребителей останется на уровне 7,96 гривны за кубометр. Эта цена будет действовать в течение военного положения и не менее полугода после его завершения.

Эксперты объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области связано с экономическими факторами и необходимостью поддерживать стабильную работу распределительных сетей. Жителям советуют учесть дополнительные расходы при планировании семейного бюджета.

Коммунальные предприятия обещают обнародовать детальные расчеты и порядок оплаты на официальных ресурсах, а потребителям рекомендуют регулярно проверять информацию во избежание недоразумений в платежках.

Также местные власти призывают граждан своевременно платить счета, чтобы сохранить бесперебойную работу инженерных систем.

