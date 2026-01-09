Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області залишається ключовою підтримкою для сімей, які вимушено покинули свої домівки.

Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області стала темою численних звернень після того, як частина громадян у різні місяці 2025 року не побачила нарахувань, повідомляє Politeka.

У багатьох випадках люди з’ясували, що виплати не були подовжені автоматично, хоча вони залишалися в статусі внутрішньо переміщених осіб і не порушували умов отримання грошової допомоги для ВПо у Дніпропетровській області.

Пенсійний фонд України, який відповідає за призначення та виплату коштів, пояснює ситуацію тим, що шестимісячний строк дії підтримки міг завершитися, а система не оновила дані автоматично.

Через це частина сімей виявила себе без підтримки у найнеочікуваніший момент. У переселенців нерідко виникає враження, що кошти зникли без пояснення.

Причиною можуть бути технічні затримки або загальні проблеми з фінансуванням, але велика кількість звернень цього року стосується саме автоматичного непродовження соцвиплат.

Відомо, що гарантовано на наступний період грошову допомогу для ВПО у Дніпропетровській області подовжують окремим категоріям.

Це люди пенсійного віку з невисокою пенсією, особи з інвалідністю, діти з тяжкими захворюваннями, а також сироти і діти, позбавлені батьківського піклування.

Усі інші мають самостійно контролювати строки, адже система не завжди подовжує нарахування навіть тим, хто повністю відповідає вимогам.

Перевірити статус нарахувань можна через контакт-центр Пенсійного фонду України. Телефони: 0 800 503 753, а також (044) 281 08 70 і (044) 281 08 71.

