Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области остается ключевой поддержкой для семей, вынужденно покинувших свои дома.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области стала темой многочисленных обращений после того, как часть граждан в разные месяцы 2025 года не увидела начислений, сообщает Politeka.

Во многих случаях люди выяснили, что выплаты не были продлены автоматически, хотя они оставались в статусе внутренне перемещенных лиц и не нарушали условий получения денежной помощи для ВП в Днепропетровской области.

Пенсионный фонд Украины, отвечающий за назначение и выплату средств, объясняет ситуацию тем, что шестимесячный срок действия поддержки мог завершиться, а система не обновила данные автоматически.

Поэтому часть семей проявила себя без поддержки в самый неожиданный момент. У переселенцев нередко возникает впечатление, что средства пропали без объяснения.

Причиной может быть техническая задержка или общие проблемы с финансированием, но большое количество обращений в этом году касается именно автоматического непродолжения соцвыплат.

Известно, что гарантированная на следующий период денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области продлевается отдельным категориям.

Это люди пенсионного возраста с невысокой пенсией, лица с инвалидностью, дети с тяжелыми заболеваниями, а также сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Все остальные должны самостоятельно контролировать сроки, ведь система не всегда продлевает начисление даже полностью соответствующим требованиям.

Проверить статус начислений можно через контакт-центр Пенсионного фонда Украины. Телефоны: 0 800 503 753, а также (044) 281 08 70 и (044) 281 08 71.

