Графік відключення світла в Дніпропетровській області на 8 січня запроваджують для підвищення стабільності системи та зменшення ризику аварій.

Графік відключення світла в Дніпропетровській області на 8 січня передбачає планові перерви в електропостачанні у Дніпрі, Жовтих Водах та окремих громадах регіону через профілактичні роботи на мережах, передає Politeka.

За повідомленням ПрАТ «ПЕЕМ ЦЕК», у четвер, 8 січня, з 08:00 до 17:00 тимчасові обмеження діятимуть у місті Дніпро. Без електроенергії залишаться будинки на вулицях Братів Горобців (40, 40А, 64А), Криворізькій (12А, 14, 14А), Робочій (97, 99, 99А), а також у провулку Верстатобудівельному, 4.

У Жовтих Водах у той самий часовий проміжок роботи заплановані на провулку Запорізькому, будинки 13 та 15.

Окремо повідомляється про технічні заходи в межах Гречаноподівської сільської територіальної громади. Там відключення триватиме з 08:00 8 січня до 18:00 9 січня 2026 року. Зокрема, електропостачання буде відсутнє в селі Олександрівка.

Енергетики уточнюють, що графік відключення світла в Дніпропетровській області на 8 число запроваджують для підвищення стабільності системи та зменшення ризику аварій. Споживачам радять заздалегідь підготувати необхідні прилади та слідкувати за офіційними оновленнями.

У разі виникнення додаткових запитань мешканці можуть звертатися до кол-центру ДТЕК за телефонами: +38 (056) 790 99 00 або +38 (066), (067), (063) 790 99 00, а також електронною поштою dnem@dtek.com.

Мешканцям рекомендують заздалегідь зарядити мобільні пристрої, перевірити роботу резервних джерел живлення та спланувати побутові справи з урахуванням зазначених часових меж. Також варто подбати про безпечне відключення чутливої техніки від мережі на період робіт. Після завершення обслуговування подачу електроенергії відновлюватимуть у штатному режимі.

