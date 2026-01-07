График отключения света в Днепропетровской области на 8 января вводится для повышения стабильности системы и уменьшения риска аварий.

График отключения света в Днепропетровской области на 8 января предусматривает плановые перерывы в электроснабжении в Днепре, Желтых Водах и отдельных общинах региона из-за профилактических работ на сетях, передает Politeka.

По сообщению ЧАО «ПЭЭМ ЦЭК», в четверг, 8 января, с 08:00 до 17:00 временные ограничения будут действовать в городе Днепр. Без электроэнергии останутся дома на улицах Братьев Воробьев (40, 40А, 64А), Криворожской (12А, 14, 14А), Рабочей (97, 99, 99А), а также в переулке Верстадостроительном, 4.

В Желтых Водах в то же время запланированы на переулке Запорожском, дома 13 и 15.

Отдельно сообщается о технических мероприятиях в пределах Гречаноподовской сельской территориальной общины. Там отключение будет продолжаться с 08:00 8 января до 18:00 9 января 2026 года. В частности, электроснабжение будет отсутствовать в селе Александровка.

Энергетики уточняют, что график отключения света в Днепропетровской области на 8 число вводится для повышения стабильности системы и уменьшения риска аварий. Потребителям советуют заранее подготовить необходимые приборы и следить за официальными обновлениями.

В случае возникновения дополнительных вопросов жители могут обращаться в колл-центр ДТЭК по телефонам: +38 (056) 790 99 00 или +38 (066), (067), (063) 790 99 00, а также по электронной почте dnem@dtek.com .

Жителям рекомендуют заранее зарядить мобильные устройства, проверить работу резервных источников питания и спланировать бытовые дела с учетом указанных временных границ. Также следует позаботиться о безопасном отключении чувствительной техники от сети на период работ. После завершения обслуживания подачу электроэнергии будут восстанавливать в штатном режиме.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: кто и за что платит больше всего.

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Днепре: украинцам раскрыли, как пользоваться обновленной функцией.