Подорожчання продуктів у Дніпрі відчутно вплинуло на місцевий ринок в січні 2026 року, повідомляє Politeka.

Дані супермаркетів свідчать про зростання вартості основних категорій: бакалії, овочів та молочної продукції.

Гречка, один із найбільш затребуваних продуктів, нині коштує в середньому 47,85 грн за кілограм. Найдешевші пропозиції пропонує Auchan — 39,90, тоді як Megamarket реалізує товар по 61,70. У порівнянні з груднем середня вартість підвищилася на 2,72, що відображає сезонні коливання та логістичні витрати.

Серед овочів жовтий болгарський перець подорожчав помітніше. Середня вартість досягла 277,07 грн за кілограм. Найнижчі ціни зараз у Novus — 249 гривень, Auchan пропонує 262,10, а Megamarket — 320,10. За місяць середній рівень зріс на 25,33, що пов’язано з підвищеним попитом та обмеженими постачаннями.

Молочні продукти також відчули підвищення розцінок. Сметана «Президент» 15% (350 г) продається в середньому за 57,69 грн. У Metro її вартість — 56,68 грн, у Novus — 58,99, у Auchan — 57,40. Порівняно з груднем середня ціна зросла на 1,90, що пов’язано із збільшенням вартості сировини та транспортування.

Дані демонструють, що подорожчання продуктів у Дніпрі відбувається нерівномірно. Найбільше впливають на бюджет овочі та бакалія, тоді як молочні товари дорожчають поступово. Споживачам радять планувати покупки та порівнювати пропозиції різних мереж, щоб оптимізувати витрати.

Аналітики прогнозують стабілізацію ринку протягом наступних місяців завдяки збільшенню постачання та зниженню сезонного попиту на овочі.

