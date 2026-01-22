Подорожание продуктов в Днепре оказало большое влияние на местный рынок в январе 2026 года, сообщает Politeka.

Данные супермаркетов свидетельствуют о росте стоимости основных категорий: бакалеи, овощей и молочной продукции.

Гречка, один из самых востребованных продуктов, в настоящее время стоит в среднем 47,85 грн за килограмм. Самые дешевые предложения предлагает Auchan – 39,90, тогда как Megamarket реализует товар по 61,70. В сравнении с декабрем средняя стоимость повысилась на 2,72, что отражает сезонные колебания и логистические затраты.

Среди овощей желтый болгарский перец подорожал заметнее. Средняя стоимость достигла 277,07 грн. за килограмм. Самые низкие цены сейчас у Novus – 249 гривен, Auchan предлагает 262,10, а Megamarket – 320,10. За месяц средний уровень вырос на 25,33, что связано с повышенным спросом и ограниченными поставками.

Молочные продукты также ощутили повышение цен. Сметана "Президент" 15% (350 г) продается в среднем за 57,69 грн. У Metro ее стоимость — 56,68 грн, у Novus — 58,99, у Auchan — 57,40. По сравнению с декабрем, средняя цена выросла на 1,90, что связано с увеличением стоимости сырья и транспортировки.

Данные показывают, что подорожание товаров в Днепре происходит неравномерно. Больше всего влияют на бюджет овощи и бакалея, в то время как молочные товары дорожают постепенно. Потребителям советуют планировать покупки и сравнивать предложения разных сетей, чтобы оптимизировать затраты.

Аналитики прогнозируют стабилизацию рынка в течение следующих месяцев благодаря увеличению поставок и снижению сезонного спроса на овощи.

