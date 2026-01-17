Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області покликана зменшити фінансове навантаження.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області розпочала видачу ресурсів у межах зимової програми підтримки, організованої благодійними фондами спільно з місцевою владою, повідомляє Politeka.

Ініціатива націлена на тих, хто через війну опинився у складних побутових умовах напередодні морозів.

За інформацією фонду «Карітас Донецьк», допомогу отримують внутрішньо переміщені особи та родини, що не мають можливості підготувати житло до холодного періоду. Пріоритет надають малозабезпеченим домогосподарствам, пенсіонерам та сім’ям без постійних доходів.

Серед отримувачів — люди з інвалідністю, хронічними хворобами, матері з маленькими дітьми та багатодітні сім’ї. Програма передбачає надання паливних брикетів для обігріву та грошових виплат, частково покриваючи комунальні витрати.

Розподіл ресурсів організовано у Синельниківському та Нікопольському районах. У Слов’янській громаді мешканці отримують тверде паливо, а у селах Зоря та Приміське — фінансову допомогу для оплати рахунків. Також підтримку надають жителям Покровського та Марганецького напрямків.

Організатори наголошують, що програма діятиме до завершення опалювального сезону, а обсяги підтримки коригуватимуться відповідно до потреб. Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області покликана зменшити фінансове навантаження та забезпечити мінімальні умови проживання у зимовий період.

Жителям радять заздалегідь звертатися до місцевих центрів соціальної підтримки та стежити за офіційними оголошеннями, щоб вчасно отримати необхідні ресурси.

