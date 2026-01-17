Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области призвана уменьшить финансовую нагрузку.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области начала выдачу ресурсов в рамках зимней программы поддержки, организованной благотворительными фондами совместно с местными властями, сообщает Politeka.

Инициатива нацелена на тех, кто в результате войны оказался в сложных бытовых условиях накануне морозов.

По информации фонда «Каритас Донецк», помощь получают внутренне перемещенные лица и семьи, не имеющие возможности подготовить жилье к холодному периоду. Приоритет предоставляют малоимущим домохозяйствам, пенсионерам и семьям без постоянных доходов.

Среди получателей – люди с инвалидностью, хроническими болезнями, матери с маленькими детьми и многодетные семьи. Программа предусматривает предоставление топливных брикетов для обогрева и денежных выплат, частично покрывая коммунальные расходы.

Распределение ресурсов организовано в Синельниковском и Никопольском районах. В Славянском обществе жители получают твердое топливо, а в селах Заря и Пригородное — финансовую помощь для оплаты счетов. Также поддержку оказывают жителям Покровского и Марганецкого направлений.

Организаторы отмечают, что программа будет действовать до завершения отопительного сезона, а объемы поддержки будут корректироваться в соответствии с потребностями. Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области призвана уменьшить финансовую нагрузку и обеспечить минимальные условия проживания в зимний период.

Жителям советуют заранее обращаться в местные центры социальной поддержки и следить за официальными объявлениями, чтобы вовремя получить необходимые ресурсы.

