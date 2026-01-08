Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области намечено с января 2026 года, сообщает Politeka.

Изменения коснутся доставки газа в дома, тогда как цена самого топлива для бытовых потребителей останется неизменной.

Проект новых ставок уже направлен в НКРЭКУ для рассмотрения. Повышение будет происходить в два этапа: первый стартует с начала года, второй после 1 апреля. По предварительным расчетам, средний показатель по стране вырастет около 76%. Для Днепропетровского филиала ГРМУ тариф поднимется почти на 190% и достигнет 3,66 гривны за кубометр без НДС. В Гадячгаге ставка стартует с 3,16 и после весеннего этапа достигнет 3,95 гривны. В других регионах повышение будет менее ощутимым: Закарпатье – 2,48, Харьковская область – от 0,65 до 0,78 гривны.

В то же время, стоимость газа для населения останется на уровне 7,96 гривны за кубометр, будет действовать во время военного положения и не менее полугода после его завершения.

Эксперты объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области обусловлено экономическими факторами и необходимостью поддержки стабильной работы распределительных сетей. Жителям советуют учесть дополнительные расходы при планировании семейного бюджета.

Коммунальные предприятия обещают опубликовать подробные расчеты и порядок оплаты на официальных сайтах. Гражданам рекомендуют регулярно проверять обновления во избежание недоразумений в платежках и обеспечить своевременную оплату счетов.

Местные власти подчеркивают, что соблюдение правил оплаты гарантирует бесперебойную работу систем распределения газа и поддержку качества услуг для всех потребителей в регионе.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: кто и за что платит больше всего.

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Днепре: украинцам раскрыли, как пользоваться обновленной функцией.