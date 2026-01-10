Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області заплановано з січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Воно стосується доставки газу до домівок, тоді як вартість самого палива для населення залишиться стабільною.

Проєкт нових ставок вже направлено до НКРЕКП. Підвищення відбудеться у два етапи: перший стартує з початку року, другий — після 1 квітня. За попередніми розрахунками, середнє підвищення по країні складе близько 76%. Для Дніпропетровської філії ГРМУ тариф збільшиться майже на 190%, до 3,66 гривні за кубометр без ПДВ.

В інших регіонах зростання буде меншим: у «Гадячгазі» сума стартує з 3,16 грн і після весняного етапу сягне 3,95. У Закарпатській області тариф складе 2,48, а в Харківській – від 0,65 до 0,78 грн. Вартість газу для споживачів залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр протягом воєнного стану та мінімум пів року після його завершення.

Експерти пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області зумовлене економічними чинниками та необхідністю підтримки стабільної роботи мереж. Мешканцям радять враховувати додаткові витрати при складанні сімейного бюджету.

Комунальні підприємства зобов’язані оприлюднити детальні розрахунки та порядок сплати на офіційних сайтах. Громадянам рекомендують регулярно перевіряти оновлення, щоб уникнути непорозумінь у платіжках та забезпечити своєчасну оплату.

Місцева влада наголошує, що дотримання правил оплати гарантує безперебійну роботу систем розподілу газу та збереження якості послуг для всіх споживачів.

