Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области намечено с января 2026 года, сообщает Politeka.

Оно касается доставки газа в дома, тогда как стоимость самого топлива для населения останется стабильной.

Проект новых ставок уже направлен в НКРЭКУ. Повышение состоится в два этапа: первый стартует с начала года, второй после 1 апреля. По предварительным расчетам среднее повышение по стране составит около 76%. Для Днепропетровского филиала ГРМУ тариф увеличится почти на 190% до 3,66 гривны за кубометр без НДС.

В других регионах рост будет меньше: в Гадячгаге сумма стартует с 3,16 грн и после весеннего этапа достигнет 3,95. В Закарпатской области тариф составит 2,48, а в Харьковской – от 0,65 до 0,78 грн. Стоимость газа для потребителей останется на уровне 7,96 гривны за кубометр в течение военного положения и минимум полгода после его завершения.

Эксперты объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области обусловлено экономическими факторами и необходимостью поддержки стабильной работы сетей. Жителям советуют учитывать дополнительные расходы при составлении семейного бюджета.

Коммунальные предприятия обязаны обнародовать детальные расчеты и порядок оплаты на официальных сайтах. Гражданам рекомендуют регулярно проверять обновления, чтобы избежать недоразумений в платежках и обеспечить своевременную оплату.

Местные власти подчеркивают, что соблюдение правил оплаты гарантирует бесперебойную работу систем распределения газа и сохранения качества услуг для всех потребителей.

