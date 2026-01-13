Гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі відіграє важливу роль у стабілізації побуту людей.

Гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі почала надаватися в межах нового проєкту волонтерського центру «Вільні разом», повідомляє Politeka.

Ініціатива орієнтована на внутрішньо переміщених осіб, а також мешканців міста, які через війну втратили стабільні джерела доходу та опинилися у складних побутових обставинах.

Організатори зазначають, що першочергово підтримку отримують родини, які раніше не зверталися по допомогу або подали заявки до серпня 2025 року. Такий підхід дозволяє охопити домогосподарства з найбільш нагальними потребами та уникнути повторного отримання ресурсів.

Видача відбувається щоденно з обмеженням до 150 сімей. Це рішення ухвалили для впорядкування процесу, зменшення черг і дотримання безпекових вимог. Отримання можливе лише особисто після попередньої реєстрації.

Продуктові набори містять базові позиції для забезпечення харчування на визначений період. Волонтери повідомляють, що запаси формуються регулярно, однак просять дотримуватися встановлених правил та графіку.

Проєкт реалізується за підтримки міжнародної організації Global Empowerment Mission. Станом на зараз передано понад дві сотні пакунків для майже двох сотень домогосподарств, і роботу планують продовжувати.

Мешканцям рекомендують стежити за офіційними повідомленнями центру, уточнювати актуальні умови участі та заздалегідь планувати звернення, щоб своєчасно скористатися підтримкою.

