Гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге играет важную роль в стабилизации быта людей.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге начала предоставляться в рамках нового проекта волонтерского центра «Свободные вместе», сообщает Politeka.

Инициатива ориентирована на внутренне перемещенные лица, а также жителей города, которые в результате потеряли стабильные источники дохода и оказались в сложных бытовых обстоятельствах.

Организаторы отмечают, что в первую очередь поддержку получают семьи, которые ранее не обращались за помощью или подали заявки до августа 2025 года. Такой подход позволяет охватить домохозяйства с наиболее неотложными потребностями и избежать повторного получения ресурсов.

Выдача производится ежедневно с ограничением до 150 семей. Это решение было принято для упорядочения процесса, уменьшения очередей и соблюдения требований безопасности. Получение возможно только после предварительной регистрации.

Продуктовые наборы содержат основные позиции для обеспечения питания на определенный период. Волонтеры сообщают, что запасы формируются регулярно, однако просят соблюдать установленные правила и график.

Проект осуществляется при поддержке международной организации Global Empowerment Mission. По состоянию на сегодняшний день передано более двух сотен пакетов для почти двух сотен домохозяйств, и работу планируют продолжать.

Специалисты отмечают, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Кривом Роге играет важную роль в стабилизации быта людей, вынужденных покинуть свои дома, и уменьшает социальное напряжение в обществе.

Жителям рекомендуют следить за официальными сообщениями центра, уточнять актуальные условия участия и заранее планировать обращение, чтобы воспользоваться своевременной поддержкой.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кривом Роге: стало известно, какие товары оказались под угрозой.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге: как ее получить.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Кривом Роге: украинцы могут заработать от 25 тысяч, названы вакансии.