Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області триватиме до завершення зими.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області стартувала цього тижня для внутрішньо переміщених осіб та людей похилого віку, повідомляють у місцевих органах влади, повідомляє Politeka.

Програма реалізується спільно з благодійними організаціями і спрямована на підтримку під час холодного періоду.

Першочергово ресурси отримують родини з низькими доходами, переселенці та пенсіонери, які не можуть самостійно забезпечити опалення помешкань. Також допомогу надають домогосподарствам без стабільних надходжень та громадянам із хронічними захворюваннями.

Особливу увагу приділяють багатодітним сім’ям, матерям з дітьми та людям з інвалідністю. У рамках проєкту розподіляють паливні брикети та грошові виплати для часткової оплати комунальних послуг.

Варто зауважити, що розподіл підтримки відбувається у Синельниківському та Нікопольському районах. У Слов’янській громаді мешканці отримують тверде паливо, а в населених пунктах Зоря та Приміське — фінансову допомогу. Подібні заходи організовані також у Покровському та Марганецькому напрямках.

Організатори наголошують, що гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області триватиме до завершення зими, а обсяги підтримки коригуватимуть за потребами громад.

Фахівці радять звертатися до місцевих соціальних центрів та слідкувати за офіційними оголошеннями, щоб не пропустити можливість отримати допомогу.

Місцевим жителям радять заздалегідь підготувати необхідні документи та списки потреб, щоб прискорити отримання допомоги.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право