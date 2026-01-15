Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области будет продолжаться до завершения зимы.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области стартовала на этой неделе для внутренне перемещенных лиц и пожилых людей, сообщают в местных органах власти, сообщает Politeka.

Программа осуществляется совместно с благотворительными организациями и направлена ​​на поддержку во время холодного периода.

В первую очередь ресурсы получают семьи с низкими доходами, переселенцы и пенсионеры, которые не могут самостоятельно обеспечить отопление жилья. Также помощь оказывают домохозяйствам без стабильных поступлений и гражданам с хроническими заболеваниями.

Особое внимание уделяется многодетным семьям, матерям с детьми и людям с инвалидностью. В рамках проекта распределяют топливные брикеты и денежные выплаты по частичной оплате коммунальных услуг.

Следует отметить, что распределение поддержки происходит в Синельниковском и Никопольском районах. В Славянском обществе жители получают твердое топливо, а в населенных пунктах Заря и Пригородное — финансовую помощь. Подобные мероприятия также организованы в Покровском и Марганецком направлениях.

Организаторы отмечают, что гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области будет продолжаться до завершения зимы, а объемы поддержки будут корректироваться по потребностям общин.

Специалисты советуют обращаться в местные социальные центры и следить за официальными объявлениями, чтобы не упустить возможность получить помощь.

Местным жителям советуют заранее подготовить необходимые документы и списки нужд, чтобы ускорить получение помощи.

