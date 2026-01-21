Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предусматривает запуск государственной услуги для маломобильных граждан.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области является частью экспериментального государственного проекта, реализуемого по всей Украине, сообщает Politeka.

Об этом проинформировали на официальном Фейсбуке-странице Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется людям, которые после длительного медсестринского ухода не могут вернуться к самостоятельной жизни.

Услуга создана для переселенцев, нуждающихся в дополнительной поддержке в повседневных делах и безопасных условиях проживания.

Для жителей Днепропетровской области она открывает возможность получить временное бесплатное жилье в оборудованных помещениях, где государство берет на себя финансирование проживания ВПЛ до 12 месяцев.

По информации Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, такая форма поддержки ориентирована на людей, которые завершают период медсестринского ухода и все еще нуждаются в помощи.

В рамках программы, квартира предоставляется с удобствами и возможностью самостоятельно готовить еду. Участники также получают помощь в ведении домашних дел и поддержку в сложных жизненных ситуациях.

При необходимости привлекаются специалисты или службы, работающие независимо от формы собственности, что позволяет адаптировать услуги к состоянию и возможностям человека.

Проект предполагает, что дом могут предоставлять как физические, так и юридические лица. Обязательным условием является включение в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг и соответствие критериям, установленным Кабмином.

