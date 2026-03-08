Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області означає, що планування витрат стає ключовим.

З початку 2026 року в Дніпропетровській області відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги, повідомляє Politeka.

Нові розцінки стосуються розподілу природного газу, тоді як ціна самого палива для населення залишилася без змін.

Експерти пояснюють, що у платіжках відображається лише доставка газу мережами, а не вартість ресурсу. Перший етап запровадження стартував у січні, другий очікується після 1 квітня.

У середньому по країні тариф на розподіл зріс на 76%, у Дніпропетровській області — майже на 190%. Нова ставка становить 3,66 грн за кубометр без ПДВ. Для порівняння, у регіонах ціна коливається від 0,65 до 3,95 грн залежно від місцевих умов.

Ціна газу для населення залишається на рівні 7,96 грн за кубометр і не змінюватиметься щонайменше пів року після завершення воєнного стану.

Економічні чинники пояснюють підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: витрати на ремонт мереж, обслуговування обладнання та забезпечення безперебійного постачання.

Фахівці радять регулярно перевіряти нарахування та своєчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути непорозумінь і гарантувати стабільну подачу газу.

Додатково мешканцям рекомендують економно користуватися ресурсом: контролювати споживання, перевіряти герметичність приладів і оптимізувати обігрів, щоб зменшити витрати та зберегти сімейний бюджет.

Жителям радять уважно стежити за оновленнями тарифів і планувати платежі, щоб уникнути непередбачених труднощів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області означає, що планування витрат стає ключовим для безперебійного забезпечення газом.

