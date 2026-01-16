З 2026 року зросте прожитковий мінімум, тож частині пенсіонерів підвищили доплати в Дніпропетровській області та інших регіонах України.

Доплати для пенсіонерів в Дніпропетровській області продовжать виплачуватись, проте їхній розмір різниться в залежності від виду надбавок, пише Politeka.net.

Деталі розкрили в ПФУ.

Пенсіонерам, які мають понаднормовий страховий стаж, передбачено доплати для пенсіонерів в Дніпропетровській області. Водночас розмір такої доплати залишається незначним.

За кожен повний рік стажу понад установлену норму пенсія збільшується лише на 25 гривень 95 копійок. Навіть у разі наявності 10 додаткових років страхового стажу сума підвищення становитиме приблизно 260 гривень, що істотно не впливає на загальний рівень пенсійного забезпечення.

Крім того, у 2026 році збережеться практика вікових доплат. Додаткові нарахування отримуватимуть пенсіонери після досягнення 75, 80 та 85 років.

Окремі соціальні гарантії зберігаються для пенсіонерів, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції та постійно проживають у зонах радіоактивного забруднення.

У 2026 році для цієї категорії громадян розмір щомісячної доплати зріс до 2 595 грн. Ці кошти виплачуватимуться додатково до основної пенсії як компенсація за проживання на небезпечних територіях.

Особлива надбавка передбачена для пенсіонерів, що не працюють (тобто припинили роботу або не зареєстровані як фізична особа-підприємець) і мають на своєму утриманні дітей до 18-ти. Її розмір – 150 гривень на кожну дитину.

Однак оформити надбавку може лише один з батьків (пенсіонерів у сім'ї), а нарахування здійснюється до досягнення дитиною повноліття.

Також пенсіонери, які мають страховий стаж, що перевищує мінімально встановлені законодавством вимоги, мають право на щомісячну доплату. За кожен додатково відпрацьований рік держава нараховує лише 25 гривень 95 копійок. Навіть у разі, якщо людина має 10 років стажу понад норму, загальна сума доплати становитиме приблизно 300 гривень, що суттєво не впливає на розмір пенсійного забезпечення.

