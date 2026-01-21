Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области стартовала на этой неделе и уже охватила ряд общин региона, сообщают местные органы власти со ссылкой на Politeka.
Программа реализуется совместно с благотворительными фондами, чтобы поддержать население в период роста расходов на отопление.
Основные ресурсы направлены на внутренне перемещенные лица, пожилые люди и домохозяйства с ограниченными доходами. Также помощь получают граждане без регулярных поступлений и украинцы с хроническими заболеваниями. Особое внимание уделяется многодетным семьям, матерям с детьми и людям с инвалидностью.
В рамках инициативы предоставляют топливные брикеты и денежные выплаты, частично компенсируя расходы на коммунальные услуги. Поддержка уже охватила Синельниковский и Никопольский районы. В Славянском обществе жители получают твердое топливо, тогда как в Заре и Пригородном используют финансовую помощь. Аналогичные мероприятия действуют в Покровском и Марганецком направлениях.
Организаторы уточняют, что гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области продлится до завершения отопительного сезона, а объемы поддержки могут корректироваться в зависимости от потребностей общин. Местным советуют заранее подготовить документы и обращаться в социальные центры, чтобы оперативно получить предусмотренную поддержку.
Кроме того, в Днепропетровской области у украинцев также есть возможность получить доплаты.
В 2026 году для этой категории граждан размер ежемесячной доплаты вырос до 2595 грн. Эти средства будут выплачиваться дополнительно к основной пенсии в качестве компенсации за проживание на опасных территориях.
Последние новости Украины:
Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно
Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить
Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право