Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области продлится до завершения отопительного сезона.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области стартовала на этой неделе и уже охватила ряд общин региона, сообщают местные органы власти со ссылкой на Politeka.

Программа реализуется совместно с благотворительными фондами, чтобы поддержать население в период роста расходов на отопление.

Основные ресурсы направлены на внутренне перемещенные лица, пожилые люди и домохозяйства с ограниченными доходами. Также помощь получают граждане без регулярных поступлений и украинцы с хроническими заболеваниями. Особое внимание уделяется многодетным семьям, матерям с детьми и людям с инвалидностью.

В рамках инициативы предоставляют топливные брикеты и денежные выплаты, частично компенсируя расходы на коммунальные услуги. Поддержка уже охватила Синельниковский и Никопольский районы. В Славянском обществе жители получают твердое топливо, тогда как в Заре и Пригородном используют финансовую помощь. Аналогичные мероприятия действуют в Покровском и Марганецком направлениях.

Организаторы уточняют, что гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области продлится до завершения отопительного сезона, а объемы поддержки могут корректироваться в зависимости от потребностей общин. Местным советуют заранее подготовить документы и обращаться в социальные центры, чтобы оперативно получить предусмотренную поддержку.

Кроме того, в Днепропетровской области у украинцев также есть возможность получить доплаты.

В 2026 году для этой категории граждан размер ежемесячной доплаты вырос до 2595 грн. Эти средства будут выплачиваться дополнительно к основной пенсии в качестве компенсации за проживание на опасных территориях.