Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области обусловлено экономическими факторами и необходимостью обеспечить стабильную работу сетей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области происходит поэтапно и уже сказалось на платежках местных жителей, сообщает Politeka.

Изменения касаются только стоимости доставки газа, в то время как цена самого ресурса для населения остается фиксированной.

Первый этап стартовал в январе, второй планируется после 1 апреля. Речь идет об оплате распределения, а не потребления топлива, часто вызывающего путаницу среди абонентов.

В среднем по Украине рост составляет около 76%. Для Днепропетровского филиала ГРМУ показатель выше – почти 190%, до 3,66 гривны за кубометр без НДС. Для сравнения, в Гадячгаге ставка стартует с 3,16 и после весны вырастет до 3,95, в Закарпатской области она составляет 2,48, в Харьковской - от 0,65 до 0,78 грн.

Тариф на газ для бытовых потребителей остался неизменным — 7,96 грн за кубометр. Его планируют хранить не менее шести месяцев после завершения военного положения.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области обусловлено экономическими факторами и необходимостью обеспечить стабильную работу сети. Рост расходов на обслуживание инфраструктуры требует пересмотра ставок.

Коммунальные компании обнародуют подробные расчеты на официальных сайтах. Жителям советуют внимательно проверять платежки, следить за обновлениями и заранее планировать расходы во избежание недоразумений и просрочок.

Своевременная оплата обеспечивает бесперебойную работу газораспределительной системы и стабильное качество услуг для всех потребителей.

