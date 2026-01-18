Енергетики попереджають про додаткові графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 19 та 20 січня 2026 року.

У деяких населених пунктах Дніпропетровської області 19 та 20 січня 2026 року проводитимуть профілактичні роботи в електромережах і застосують відповідні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

За даними ДТЕК, у понеділок, 19 січня, локальні графіки відключення світла в Дніпропетровській області торкнуться Криничанської селищної територіальної громади. Орієнтовно з 12:00 до 18:00 без електроенергії тимчасово залишаться деякі мешканці селища Аули, які проживають по вулицях Залізнична, Миколи Гоголя, Єдності, провулках Космонавтів, Залізничний.

Також про обмеження електропостачання на наступні кілька днів інформує ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК", пише Politeka. Енергетики попереджають, що зокрема часткові знеструмлення відбудуться в місті Жовті Води:

19.01 з 8:00 до 17:00 – вул. Героїв України, 24, 24Б, 26, 28, 30; Івана Франка, 26, 30, 32;

20.01 з 8:00 до 14:00 – Героїв України, 4-12 (парні); бульвар Свободи, 54, 56, 56А, 58, 60;

20.01 з 68:00 до 17:00 – Героїв УПА, 100, 106-120 (парні), 121-135 (непарні), 139, 141; пров. Коцюбинського, 1-3, 7, 9, 10, 13-23 (непарні), 27, 70-78 (парні).

Крім того, у вівторок, 20 січня 2026 року, додаткові графіки відключення світла діятимуть у Криворізькому районі Дніпропетровської області. З 8 до 17 години без електроенергії залишаться мешканці села Глеюватка по вул. Конституційна, 1-11, 13-21, 23-34.

