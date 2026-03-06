Робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області залишається затребуваною, адже багато компаній готові приймати людей із досвідом.

На ринку праці можна знайти як фізичну роботу для пенсіонерів, так і вакансії для спеціалістів із технічною освітою у Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.

Ми проаналізували пропозиції на платформі Work.ua та відібрали кілька вакансій, які можуть зацікавити людей пенсійного віку.

Робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області часто пов’язана з транспортною сферою. Однією з таких пропозицій є вакансія водія таксі на автомобілі компанії.

Працевлаштування пропонує служба таксі Uklon, де водіям надають авто. Згідно з оголошенням, заробіток може становити від 25 000 до 30 000 гривень, а також до 65% від каси отримує водій.

Серед основних вимог до кандидатів - наявність водійського посвідчення категорії B, активний стаж водіння від дев’яти місяців та сучасний смартфон.

Ще одна пропозиція - вакансія інженера-конструктора у компанії EDS, інженерно-інвестиційна група. Підприємство «ЕДС-ТРАНСФОРМЕР» у місті Дніпро займається виробництвом силових трансформаторів та має повний цикл виробництва.

Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування, графік з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00, трансфер по Дніпру. Заробітна плата на цій посаді становить близько 30 000 гривень.

Водночас, робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області може передбачати ще вищий рівень доходу для тих, хто має власний транспорт.

Найбільш оплачуваною серед проаналізованих вакансій стала пропозиція водія-експедитора з власним авто у компанії Zakaz.ua. Роботодавець обіцяє стабільну фінансову винагороду на рівні близько 40 000 гривень із виплатами двічі на місяць.

