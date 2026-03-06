У Дніпропетровській області 7 березня запроваджуються планові відключення електроенергії, які торкнуться частини населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в кількох громадах регіону з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

У межах планових заходів фахівці виконуватимуть ремонт обладнання, обслуговування мереж та інші роботи, спрямовані на підвищення стабільності та надійності електропостачання в регіоні. У Дніпропетровській області заздалегідь оприлюднено детальні графіки відключення світла на 7 березня в суботу.

З 9 до 17 години в с-ще Дослідне не буде електрики, проте це стосується тільки окремих адрес:

Авіаторів — №30, 32, 32/А

Квіткова — №1, 1/В, 10, 12, 1А/ЗД, 2/А, 4, 5, 6, 7, 8, 91

Новоселів — №1, 1/Д, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Світла — №1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8/А, 9

Тополина — №10, 12, 2, 4, 6, 8

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах буде проводити профілактичні роботи в межах Новопільська територіальна громада. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії 07.03.2026 з 08:00 до 18:00 години в наступних населених пунктах:

с. Новий Шлях

с. Львів вул. Южна 25

У зв’язку з проведенням планових робіт 7 березня 2026 року у низці населених пунктів Васильківської громади заплановані тимчасові відключення електроенергії. Зокрема, відключення електропостачання відбудуться за таким графіком:

08:00 – 18:30 с. Петриківка

09:00 – 17:00 с. Зоря, вул. Тараса Шевченка

08:30 – 18:30 с. Дебальцеве, с. Пришиб та с. Бунчужне.

