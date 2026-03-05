Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 6 березня охоплять частину регіону, тому важливо знати, де саме додатково вводять обмеження, пише Politeka.net.

Про це повідомили в кількох громадах регіону з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

У Дніпропетровській області заздалегідь оприлюднено детальні графіки відключення світла на 6 березня. Це дозволяє жителям завчасно ознайомитися з інформацією та підготуватися до можливих тимчасових перебоїв у електропостачанні.

У Криворізькому районі заплановані додаткові обмеження з 08:00 до 17:00 в селі Лозуватка. Проте обмеження торкнуться лише таких адрес:

вул. Богуна: 5-8, 10, 11, 13, 14, 48.

У місті Вільногірськ світло вимкнуть з 08:00 до 15:00 години. Зокрема, знеструмлять будинки, що розташовані за наступними адресами:

Захисників України: 1, 1Б, 3, 5, 7;

вул. Молодіжна: 8, 28, 30, 30А, 32, 32А, 34, 34А, 34Б, 34В, 36, 36А, 38, 38А.

бульвар Миру: 2-8 (парні), 8А, 10;

вул. Варена: 15А;

вул. Промислова: 18, 20;

вул. Центральна: 43, 45, 45А, 45Б, 47, 47А, 47Б, 47Г, 49, 49А, 49Б, 49В.

З 08:00 до 17:00 у місті Жовті Води проводитимуть планові роботи, через що електропостачання буде тимчасово відсутнє за визначеною адресою:

пров. Стовби: 5, 7.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, АТ«ДТЕК Дніпровські електромережі» буде проводити профілактичні роботи у межах Гpeчaнoпoдівської сільської територіальної громади. У зв’язку з виконанням цих робіт з 08:00 до 16:00 години 06.03.2026 року буде повне відключення електроенергії у таких населених пунктах: с. Калинівка.

