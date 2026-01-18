Энергетики предупреждают о дополнительных графиках отключения света в Днепропетровской области на 19 и 20 января 2026 года.

В некоторых населенных пунктах Днепропетровской области 19 и 20 января 2026 будут проводить профилактические работы в электросетях и применят соответствующие графики отключения света, сообщает Politeka.

По данным ДТЭК, в понедельник, 19 января, локальные графики отключения света в Днепропетровской области коснутся Криничанского поселкового территориального общества. Ориентировочно с 12:00 до 18:00 без электроэнергии временно останутся некоторые жители поселка Аулы, проживающие на улицах Железнодорожная, Николая Гоголя, Единства, переулках Космонавтов, Железнодорожный.

Также об ограничениях электроснабжения на следующие несколько дней информирует ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК", пишет Politeka. Энергетики предупреждают, что частичные обесточения состоятся в городе Желтые Воды:

19.01 с 8:00 до 17:00 – ул. Героев Украины, 24, 24Б, 26, 28, 30; Ивана Франко, 26, 30, 32;

20.01 с 8:00 до 14:00 – Героев Украины, 4-12 (четные); бульвар Свободы, 54, 56, 56А, 58, 60;

20.01 с 68:00 до 17:00 – Героев УПА, 100, 106-120 (четные), 121-135 (нечетные), 139, 141; пер. Коцюбинского, 1-3, 7, 9, 10, 13-23 (нечетные), 27, 70-78 (четные).

Кроме того, во вторник, 20 января 2026, дополнительные графики отключения света будут действовать в Криворожском районе Днепропетровской области. С 8 до 17 часов без электроэнергии останутся жители села Глеюватка по ул. Конституционная, 1-11, 13-21, 23-34.

