Завершення опалювального сезону в Дніпрі у 2026 році поки не визначене, повідомляє Politeka.

Опалювальний період цього року проходив складно через воєнні виклики та регулярні удари по енергетичній інфраструктурі.

Під час сильних морозів деякі будинки залишалися без тепла через аварійні відключення електрики. Основне завдання комунальних служб — не допустити розмороження систем. Бригади працювали цілодобово, ліквідовуючи наслідки перебоїв.

Особливо важка ситуація була у Зеленодольській громаді: понад сотня будинків залишалася без централізованого теплопостачання. Для підтримки мешканців запровадили знижений тариф на електроенергію, а область отримала генератори та обладнання від міжнародних донорів, що допомогло стабілізувати роботу комунальних підприємств.

Міський голова Борис Філатов зазначив, що підготовка до наступного опалювального сезону розпочалася одразу після закінчення попереднього. Проводяться наради, аналізуються слабкі місця системи та плануються ремонтні роботи.

Щодо конкретної дати завершення опалювального сезону в Дніпрі, рішення ухвалять відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 830. Опалення відключать, коли середня добова температура протягом трьох днів перевищить +8 °C. Остаточне рішення також враховуватиме погодні умови та стан міської інфраструктури.

Таким чином, завершення опалювального сезону в Дніпрі у 2026 році відбуватиметься поступово, із можливими коригуваннями залежно від клімату та технічного стану мереж, а мешканцям радять стежити за повідомленнями комунальних служб.

