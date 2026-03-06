Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області зачепило одразу кілька популярних сполучень.

Набуло чинності подорожчання проїзду в Дніпропетровській області на міжміських маршрутах між Кам’янським і Дніпром, повідомляє Politeka.

Перевізники вже оголосили оновлені розцінки та пояснили причини змін.

На напрямку до АС «Новий центр», який обслуговує компанія «Автопромінь», квиток зріс із 60 до 80 гривень. Представники підприємства зазначають, що рішення пов’язане зі зростанням витрат на пальне, запчастини, сервісне обслуговування автобусів і нестачею водіїв.

Раніше, з 12 лютого, іншу суму встановили на рейсі №100, що з’єднує залізничний вокзал Кам’янського з центральним автовокзалом Дніпра. Вартість становить 70 гривень.

Таким чином, подорожчання проїзду в Дніпропетровській області зачепило одразу кілька популярних сполучень. У компаніях наголошують: коригування необхідне для збереження стабільних відправлень і належного технічного стану транспорту.

Оприлюднено також оновлений розклад. У будні з Кам’янського автобуси вирушають о 06:00, 06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00 та 16:00. У вихідні передбачено рейси о 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 14:00 і 16:00.

Від АС «Новий центр» у Дніпрі в робочі дні транспорт відправляється о 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 та 19:00. У вихідні — о 09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00 і 19:00.

Мешканцям радять враховувати змінені тарифи під час планування поїздок і завчасно уточнювати години відправлення. За словами перевізників, подальші рішення залежатимуть від економічної ситуації та рівня витрат на обслуговування автопарку.

