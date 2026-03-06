У Дніпрі продовжують надавати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів, тому розповідаємо про умови отримання підтримки.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надають відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради, повідомляє Politeka.

Йдеться про набори безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів, які мешкають у місцях тимчасового компактного проживання у Дніпрі.

Як зазначили на офіційному сайті Департаменту соцполітики, допомога передбачена для тих, хто проживає у таких осередках і офіційно зареєстрований у місті після 24.02.2022 за адресою відповідного місця проживання.

Отримати набори можуть люди похилого віку, особи з інвалідністю, матері з дітьми, а також законні представники, які супроводжують малолітніх дітей або недієздатних осіб.

Право на продовольчу підтримку мають і діти віком від 3-х до 18 років. Окремо передбачено допомогу для переселенців, які перебувають у складних життєвих обставинах та отримують послуги міського центру соціальних служб.

Також визначено порядок для тих, хто щойно перемістився до міста та вперше звернувся до управління соціального захисту населення для оформлення довідки.

Якщо така людина проживає у місці тимчасового компактного проживання, але не належить до визначених категорій, вона може одноразово отримати продовольчий набір.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надаються, щоб підтримати тих, хто опинився у складній ситуації після вимушеного переїзду.

Кожен набір містить базові позиції тривалого зберігання. До нього входять м’ясні та рибні консерви, печінковий паштет, готові другі страви з м’ясом тушкованим, чай, кава, цукор, макарони швидкого приготування, галети, мед і джем.

