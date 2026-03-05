Гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі стартувала в межах нового проєкту волонтерського центру «Вільні разом», повідомляє Politeka.

Ініціатива орієнтована на переселенців і місцевих жителів, які через війну втратили стабільні доходи та опинилися у складних життєвих обставинах.

Організатори наголошують: пріоритет надають домогосподарствам із найгострішими потребами. Передусім підтримку отримують родини, що раніше не зверталися по ресурси або подали заявки до серпня 2025 року. Такий підхід дозволяє уникнути дублювання та охопити більшу кількість заявників.

Видача відбувається щоденно, однак діє ліміт — до 150 сімей на день. Це допомагає впорядкувати процес, зменшити черги та дотримуватися безпекових вимог. Пакунки передають лише за особистої присутності після попередньої реєстрації.

Набори містять базові продукти, розраховані на визначений період. Запаси регулярно поповнюють, а волонтери просять отримувачів дотримуватися встановленого графіка.

Проєкт реалізують за підтримки міжнародної організації Global Empowerment Mission. Наразі вже передано понад двісті комплектів приблизно такій самій кількості родин, і роботу планують продовжувати.

За словами координаторів, гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі сприяє стабілізації побуту людей, які були змушені залишити домівки, а також зменшує соціальну напругу в громаді.

Крім того, жителі Дніпропетровської області також можуть отримати доплати. Ці кошти виплачуватимуться додатково до основної пенсії як компенсація за проживання на небезпечних територіях.

