Зростаючий дефіцит продуктів у Дніпропетровській області загострює ситуацію на молочному ринку, повідомляє Politeka.

Закупівельні ціни на сире молоко падають до 14 грн/кг, а експерти прогнозують подальше зниження до 10–12 грн.

Більшість малих та середніх ферм не можуть працювати в плюс. Власники господарств змушені скорочувати поголів’я або шукати альтернативні джерела доходу, наприклад, виробництво сирів і відгодівлю бичків для м’яса.

За даними «Асоціації виробників молока», виробництво сирого молока в Україні зростає через перевиробництво, а імпортна продукція з ЄС тисне на ринок. Дрібні фермери скаржаться на високі витрати на корми, енергопостачання та утримання техніки.

Крім економічних труднощів, аграрії стикаються з новими вимогами щодо благополуччя тварин та обмеженим доступом до державної підтримки. Це змушує частину господарств зменшувати кількість дійних корів або відмовлятися від виробництва молока взагалі.

Малі ферми на 100–200 голів ледве утримуються на плаву, тоді як промислові оператори балансують на межі беззбитковості. Співвласники господарств зазначають, що навіть об’єднання у кооперативи не гарантує фінансової стабільності через залежність від переробників.

Для вирішення проблеми деякі великі ферми впроваджують механізацію доїння та обтрушування, а також частково переходять на власну переробку, щоб продавати продукцію напряму споживачам.

Фахівці прогнозують, що дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може залишатися високим, поки ринок не адаптується до нових економічних і логістичних умов.

