Графік відключення води на тиждень з 16 по 22 березня в Дніпрі стосується лише конкретних будинків, інші райони міста водопостачання не втратять.

Графік відключення води на тиждень з 16 по 22 березня в Дніпрі оголосили для абонентів із заборгованістю за водопостачання та водовідведення, пише Politeka.net.

Інформацію про це надає «Дніпроводоканал».

Відключення торкнеться трьох районів міста: Новокодацького, Соборного та Чечелівського.

Новокодацький район

вул. Шодуарівська, 1, 5, 7

вул. Коробова, 1, 5

Соборний район

бульв. Слави, 4, 4А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

вул. Високовольтна, 18, 22, 28, 32, 81, 83

просп. Героїв, 6, 12

пров. Штабний, 1–6, 8

Чечелівський район

вул. Криворізька, 16А, 22А, 22Б, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

просп. Сергія Нігояна, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 22/26, 23, 25, 27, 31, 40, 42

вул. Степана Бандери, 6, 8, 8А, 10, 12, 14, 20, 22

Загальна сума боргу мешканців за зазначеними адресами перевищує 11,6 мільйона гривень.

Мешканцям радять погасити заборгованість до запланованих відключень. Якщо оплатити всю суму одразу неможливо, можна укласти договір реструктуризації та виплачувати борг частинами у Центрах абонентських послуг ТОВ «ЄРЦ КП» або районних абонентних службах.

Фахівці підкреслюють, що дотримання графіка допоможе уникнути непередбачуваних перебоїв і забезпечити стабільну роботу мережі.

Мешканцям радять заздалегідь підготувати запаси води для побутових потреб. Корисно мати під рукою бутлі або каністри, щоб не відчувати дискомфорту під час відключення. Крім того, варто перевірити роботу насосів та кранів у квартирах, аби уникнути протікань і несподіваних проблем. Планування водоспоживання на час відключення допоможе зберегти комфорт і мінімізувати незручності.

