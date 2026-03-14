Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надають відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі видають українцям, які проживають у МТКП, так званих шелтерах, та відповідають визначеним критеріям, повідомляє Politeka.

Про можливість отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі проінформували на офіційному сайті Департаменту соціальної політики.

Йдеться про осіб похилого віку, людей з інвалідністю, матерів з дітьми, законних представників, які супроводжують малолітню дитину, недієздатну особу або особу з обмеженою дієздатністю, а також дітей віком від 3 до 18 років.

Окремо право на допомогу мають переселенці, які перебувають у складних життєвих обставинах та отримують послуги Дніпровського міського центру соціальних служб.

Водночас передбачено можливість одноразового отримання набору з безкоштовними продуктами для осіб, які перемістилися до Дніпра, вперше звернулися до управління соціального захисту населення за довідкою ВПО, проживають у МТКП, але не належать до зазначених категорій.

До складу продовольчого набору входять консерви м’ясні, консерви рибні, печінковий паштет, готові другі страви з м’ясом тушкованим, чай, кава, цукор, макарони швидкого приготування, галети, мед та джем.

Набори формують з урахуванням базових потреб родин, які вимушено залишили свої домівки через війну. Щоб оформити таку підтримку, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем перебування та реєстрації.

Пакунки з їжею видаються один раз на місяць. Для цього переселенцям необхідно щомісяця подавати заяву та повний пакет документів до управління.

